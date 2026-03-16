UE discute nesta segunda (16) possível ação para garantir transporte no Estreito de Ormuz

A União Europeia (UE) está buscando mais clareza estratégica sobre os planos dos EUA e de Israel para o Irã e sobre quando o conflito pode terminar, enquanto o bloco avalia se enviará navios para ajudar a reforçar a segurança no Golfo Pérsico.

"É do nosso interesse manter o Estreito de Ormuz aberto, e é por isso que também estamos discutindo o que podemos fazer a esse respeito do lado europeu", disse a chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, nesta segunda-feira, antes de uma reunião dos ministros das Relações Exteriores do bloco de 27 nações, em Bruxelas.

O presidente dos EUA, Donald Trump, pediu a aliados - incluindo França, China, Japão, Coreia do Sul e Reino Unido - que ajudem a garantir que o estreito fique aberto para o transporte marítimo global.

Kallas afirmou que a UE poderá expandir sua missão naval, conhecida como Operação Aspides, para proteger o transporte no Mar Vermelho até o Golfo Pérsico ou formar uma "coalizão dos dispostos", com países membros contribuindo com capacidade militar de forma ad hoc.

A guerra no Irã, iniciada em 28 de fevereiro por ataques aéreos dos EUA e de Israel, impulsionou os preços da energia em todo o mundo, com salto de mais de 40% do petróleo tipo Brent. Mas o conflito também interrompeu a cadeia de suprimentos global além do petróleo, afetando desde produtos farmacêuticos da Índia e semicondutores da Ásia até produtos derivados do petróleo, como fertilizantes que vêm do Oriente Médio.

Navios cargueiros estão presos no Golfo ou sendo obrigados a fazer um desvio muito mais longo ao redor do extremo sul da África. Aviões que transportam carga aérea do Oriente Médio estão parados. E, quanto mais a guerra se arrasta, mais provável é que haja escassez e aumentos de preços de uma ampla gama de produtos. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.