UE adota atos legais para suspender sanções econômicas à Síria

O Conselho da União Europeia (UE) anunciou a adoção de atos legais para suspender todas as sanções econômicas à Síria, com exceção daquelas baseadas em motivos de segurança, em nota oficial publicada nesta quarta-feira. A declaração menciona que a ação formaliza a decisão política europeia anunciada em maio, que visa apoiar o povo sírio na reunificação e na reconstrução do país.

Como parte da medida, o Conselho europeu removeu 24 entidades, dentre elas o Banco Central da Síria e empresas que operam em setores-chave para a recuperação econômica do país, da lista da UE de "sujeitas ao congelamento de fundos e recursos econômicos".

"Esta decisão é simplesmente a decisão certa a tomar, neste momento histórico, para que a UE apoie genuinamente a recuperação da Síria e uma transição política que corresponda às aspirações de todos os sírios", disse a chefe de Relações Exteriores do bloco, Kaja Kallas, que mencionou o compromisso europeu como parceira na transição síria.

A decisão da UE segue a tomada pelos Estados Unidos que, neste mês, anunciou um alívio das sanções econômicas impostas à Síria. O presidente americano, Donald Trump, chegou a se reunir com o novo líder sírio, Ahmed Al-Sharaa, quando realizou uma turnê pelo Oriente Médio.