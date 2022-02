Ucranianos mandam 'vá se f****' a navio russo e são mortos

Militares instalados no posto ucraniano na Ilha da Cobra, no Mar Negro, mandaram uma mensagem ao navio de guerra russo após ordem de rendição. Os ucranianos disseram: “Go fuck yourself” – em português, “vá se foder”. Com a desobediência da ordem, os 13 homens que estavam no local foram mortos. Com informação do Metrópoles.

Até o momento, a Ucrânia contabiliza cerca 137 mortos e 300 feridos após bombardeios provenientes da Rússia, iniciados na madrugada desta quinta-feira (24/2).

Os bombardeios russos se intensificaram nas últimas horas e as tropas já se aproximam de Kiev. Além disso, os militares tomaram o controle da região onde ficava a usina radioativa de Chernobyl.

O governo ucraniano preocupa-se, sobretudo, com um depósito de resíduos nucleares que existe no local. Chernobyl sofreu um grave desastre nuclear em abril de 1986.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, 74 instalações militares ucranianas foram destruídas até o momento, incluindo 11 bases aéreas.