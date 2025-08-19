Capa Jornal Amazônia
Presidente da Ucrânia é elogiado por abandonar traje militar em reunião com Trump

Volodmir Zelenski, trocou seu tradicional uniforme militar por um terno e camisa social pretos

Estadão Conteúdo
fonte

Zelenski usou um traje mais formal na reunião com o presidente dos EUA e líderes europeus (Alex WROBLEWSKI / AFP)

Em sua reunião com líderes nesta segunda, 18, na Casa Branca, o presidente ucraniano, Volodmir Zelenski, trocou seu tradicional uniforme militar por um terno e camisa social pretos, um traje mais formal do que o que usou na última viagem a Washington. Naquela ocasião, Donald Trump e outros membros do governo americano, que receberam o líder ucraniano, zombaram das escolhas de suas roupas diante das câmeras.

Zelenski usa trajes de estilo militar desde o primeiro dia da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022. Geralmente, ele veste uma camiseta verde ou uma blusa preta de gola redonda estampada com o brasão ucraniano em solidariedade às tropas.

Antes da reunião de 28 de fevereiro acabar em uma discussão entre os dois presidentes, Trump criticou a escolha de roupas de Zelenski, brincando que o presidente ucraniano estava "mal arrumado".

Trump é alguém que se importa com a cerimônia e com os adereços do cargo - insígnias, adornos dourados e broches. Desde o início da guerra, Zelenski também fez do seu visual parte de sua mensagem.

O novo visual agradou a Trump, que considerou a mudança uma vitória pessoal. Segundo o New York Times, a troca pode ter sido interpretada pelo americano como um sinal de que ele estava no comando da reunião.

Desculpas

O repórter que criticou Zelenski por não ser formal o suficiente durante seu último encontro com Trump pediu desculpas ontem ao ucraniano. "O senhor está fabuloso", disse o jornalista. Zelenski riu e respondeu: "Eu troquei de roupa. Mas você continua usando o mesmo terno". (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS) As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

