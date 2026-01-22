Capa Jornal Amazônia
Mundo

Mundo

Ucrânia: negociações avançam e se resumem a um único impasse, diz enviado dos EUA

Estadão Conteúdo

As negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia "avançaram bastante" e "se resumem a uma única questão" entre Kiev e Moscou, afirmou o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, nesta quinta-feira, 22, antes de uma viagem à Rússia.

"Acho que conseguimos reduzir o problema a uma única questão, e discutimos várias versões dessa questão, o que significa que é solucionável. Portanto, se ambos os lados quiserem resolver isso, vamos resolver", disse Witkoff em um evento ucraniano à margem do Fórum Econômico Mundial em Davos.

O enviado do presidente Donald Trump, que viajará a Moscou ainda nesta quinta-feira acompanhado do genro do líder americano, Jared Kushner, não forneceu mais detalhes.

Witkoff afirmou que a dupla não pernoitaria na capital russa e seguiria diretamente para Abu Dabi, onde as negociações continuariam em grupos de trabalho "militares para militares".

O Kremlin afirmou esta semana que o presidente Vladimir Putin se reunirá com Witkoff durante a visita.

Entretanto, Trump e o presidente ucraniano Volodmir Zelenski devem se encontrar em Davos nesta quinta-feira.

Trump reiterou na quarta-feira, 21, sua crença, já expressa diversas vezes, de que Putin e Zelenski estavam próximos de um acordo.

