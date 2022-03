Ucrânia lança site para receber doações em criptomoedas

A Ucrânia lançou nesta segunda-feira, 14, um site em parceria com empresas de criptomoedas para arrecadar doações para o banco central do país como forma de minimizar os impactos da crise econômica gerada pelo conflito com a Rússia, que já dura 20 dias. Até a madrugada desta terça-feira, 15, o site havia arrecado quase US$ 49 milhões. A meta do país é de US$ 200 milhões. O dinheiro será usado para apoiar o exército ucraniano e civis "que precisam urgentemente de assistência humanitária", afirmou o governo ucraniano, por meio de comunicado. As informações são da Agence France-Presse.

O site "Aid for Ukraine" (Ajuda para a Ucrânia) canalizará as doações. Nele, os usários podem fazer contribuições de 10 criptomoedas, incluindo bitcoin, ether, theter, dogecoin e outras. Em comunicado, o vice-ministro da Transformação Digital, Oleksandre Borniakov, disse que "as criptomoedas desempenham um papel significativo na defesa da Ucrânia". Ele explicou ainda que "os ativos de criptomoeda provaram ser extremamente valiosos para facilitar o fluxo de fundos para cidadãos e soldados ucranianos e para criar conscientização e interesse entre o público global".