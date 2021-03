Twitter pode lançar botão para desfazer envio de tuítes

Depois de vários rumores sobre a opção de desfazer o envio de tuítes, a rede social do passarinho pode estar cada vez mais perto de implementar a ferramenta na plataforma. Segundo o site americano, a pesquisadora de aplicativos Jane Manchun Wong descobriu uma animação do próprio Twitter com a opção de cancelar publicações segundos depois de terem sido enviadas.

A ferramenta seria uma forma de deletar rapidamente tuítes que tenham algum erro de digitação ou mesmo com alguma informação que o usuário queira corrigir.

O botão aparece, na imagem descoberta por Jane, logo abaixo da notificação que envio de um tuíte, uma opção que pode agradar quem deseja a função de editar a publicação - Jack Dorsey, criador da rede social, já afirmou que a função provavelmente nunca existirá.

Os rumores do recurso surgiram no ano passado, em meio a algumas pesquisas realizadas pelo Twitter e pedido de usuários de ferramentas que ajudassem a corrigir de forma rápida algum erro nas publicações. A empresa não confirmou se está testando o botão nem se pretende lançar a função futuramente.