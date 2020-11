Twitter alertará quando usuário curtir uma ‘fake news’ na web

O Twitter quer dificultar ainda mais a disseminação de publicações consideradas questionáveis na rede social. A empresa começou a rotular alguns posts sobre eleições, coronavírus e outros temas. Agora, caso o internauta ainda queira curtir a postagem com essa indicação, ela receberá um aviso.

A novidade já está disponível para usuários do iOS e chega para Android nas próximas semanas. O Twitter já tinha implementado o mesmo aviso no caso de compartilhamento de uma publicação rotulada como questionável.

O novo alerta informa que o conteúdo da publicação ainda é discutível e pode ser falso, além de oferecer um botão para que o usuário possa acessar informações confiáveis sobre o tema.

De acordo com publicação oficial da rede social, ao colocar um rótulo em publicações consideradas questionáveis, ela conseguiu diminuir em 29% o compartilhamento de desinformação. Por isso, também pretende levar a ferramenta para o botão de likes.

Giving context on why a labeled Tweet is misleading under our election, COVID-19, and synthetic and manipulated media rules is vital.



These prompts helped decrease Quote Tweets of misleading information by 29% so we're expanding them to show when you tap to like a labeled Tweet. pic.twitter.com/WTK164nMfZ