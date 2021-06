TV pública exibe guia com 60 posições sexuais e causa polêmica

"Coala espremedor", "espaguete", “papai e mamãe”... essas foram algumas das 60 posições sexuais incluídas em um guia de posições sexuais divulgado recentemente pela televisão pública norueguesa. Claro que o programa causou polêmica no país europeu. Houve reclamações de telespectadores, porque se trata de uma tevê pública. Mas o argumento da emissora também é que se trata de um assunto de interesse público. As informações foram divulgadas pelo Daily Mail.

A emissora pública NRK, que exibiu o guia, usou com nomes criativos, incluindo "coala espremedor" e "espaguete", além de situações mais tradicionais.

Guia fotografou casais reais, mas o sexo era de mentira (Reprodução)

As posições sexuais tinham imagens de casais heterossexuais e homossexuais.

O guia também inclui posições práticas para pessoas que sofrem de uma determinada condição, como dores nas costas, ou para quem esteja grávida.

Vida real

De acordo com a emissora, todas essas fotos são casais na vida real. Todos os casais participantes - que estão apenas posando em vez de realmente fazer sexo - receberam apoio psicológico como medida de precaução.

A emissora pública recebeu pelo menos 97 reclamações desde o lançamento do guia, com alguns argumentando que, como uma entidade pública, a NRK deve permanecer neutra em questões como sexo.

Outros acharam o guia ofensivo.

Entre as poses há as tradicionais (Reprodução)

Em declarações ao jornal alemão Bild, o editor responsável pelo guia, Reidar Kristiansen, disse: “Estamos confiantes de que avaliamos tudo corretamente. É por isso que não pretendemos mudar nada. Durante a preparação, entramos em contato com mais de 20 especialistas - sexólogos, psicólogos e terapeutas. Todos pensam que o guia é útil e importante.”

Editor do guia disse que produto auxilia profissionais como parteiras (Reprodução)

Ele observou que a publicação tem sido "extremamente positiva" e que 850 mil usuários visualizaram o guia online nos primeiros cinco dias após o lançamento.

A coleção de posições foi criada com a ajuda de parteiras, sexólogos, médicos e terapeutas, de acordo com a emissora. O guia é apresentado ao lado de fotografias em preto e branco no site da NRK.