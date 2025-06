Turista morreu em vulcão da Indonésia 1 mês antes de Juliana; brasileira foi a 6ª vítima em 5 anos

A trágica morte da jovem brasileira Juliana Marins, de 26 anos, durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, volta a expor os riscos de um dos destinos mais desafiadores para diversos montanhistas que vão ao Sudeste Asiático para se aventurar. Esse é o local que abriga o segundo vulcão mais alto do país e é considerado perigoso demais até mesmo para os mais experientes.

De 2021 até maio de 2025, ao menos 5 mortes foram confirmadas na região. A brasileira foi a sexta vítima. Saiba mais detalhes a seguir e qual a razão da área ser considerada uma das mais perigosas do mundo.

Terreno denso e imprevisível

O Monte Rinjani é conhecido pelas vistas deslumbrantes aos exploradores e aventureiros, mas também pelo terreno completamente traiçoeiro e imprevisível. Com mais de 3.700 metros de altitude, é o segundo maior vulcão da Indonésia e famoso pelas trilhas íngremes, com trechos estreitos junto a penhascos e áreas de solo arenoso que aumentam o risco de deslizamentos e quedas inesperadas.

De acordo com relatos da comunidade local de montanhistas, o Rinjani não é recomendado para montanhistas iniciantes e é mais adequado a trilheiros experientes, embora ainda provoque medo. As trilhas são estreitas e rochosas, íngremes e trechos de areia solta que tornam a escalada particularmente escorregadia e perigosa.

"Os montanhistas costumam iniciar a subida por volta das 2h da manhã para tentar ver o nascer do sol do cume, geralmente usando lanternas simples que oferecem pouca visibilidade. Normalmente, são acompanhados por guias, mas a combinação de escuridão, terreno instável e clima imprevisível aumenta bastante o risco. Localizado em uma região remota e sem acesso a transporte motorizado, todo o trabalho de resgate depende de equipes que se deslocam a pé", explica Astudestra Ajengrastri, indonésia e editora assistente do Asia Production Digital Hub da BBC.

Histórico de tragédias

Juliana Marins caiu em um desfiladeiro no sábado (21/06), enquanto fazia o percurso rumo ao cume do vulcão, e desde então equipes de resgate tentavam localizá-la em meio a um terreno de difícil acesso. Após quatro dias de tentativas de localização e resgate, a morte da brasileira foi confirmada por familiares nesta terça-feira (24/06) através de um perfil nas redes sociais:

A morte da publicitária brasileira Juliana Marins, de 26 anos, foi confirmada nesta terça-feira (24/06), no Monte Rinjani, na Indonésia (Arquivo Pessoal)

"Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava. Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido".

Entretanto, a brasileira não foi a única que teve um fim trágico na região do vulcão: de 2021 até maio de 2025, outros cinco falecimentos aconteceram no Monte Rinjani, incluindo montanhistas experientes:

Em dezembro de 2021, um montanhista de 26 anos, natural de Surabaya, morreu após cair em um desfiladeiro de 100 metros de profundidade enquanto subia o monte Rinjani, em North Lombok.

um montanhista de 26 anos, natural de Surabaya, morreu após cair em um desfiladeiro de 100 metros de profundidade enquanto subia o monte Rinjani, em North Lombok. Em agosto de 2022, um alpinista português, de 37 anos, morreu ao despencar de um penhasco no cume do monte Rinjani. Ele caiu enquanto tirava uma selfie na beira do abismo. O corpo foi retirado do local três dias após a tragédia.

um alpinista português, de 37 anos, morreu ao despencar de um penhasco no cume do monte Rinjani. Ele caiu enquanto tirava uma selfie na beira do abismo. O corpo foi retirado do local três dias após a tragédia. Em junho de 2024, uma turista suíça morreu após cair na trilha do Bukit Anak Dara, East Lombo, após fazer uma rota ilegal.

uma turista suíça morreu após cair na trilha do Bukit Anak Dara, East Lombo, após fazer uma rota ilegal. Em setembro de 2024, um escalador de Jacarta desapareceu após supostamente cair em um desfiladeiro na área do monte Rinjani. O corpo foi localizado por um drone com câmera térmica, a centenas de metros de profundidade, e resgatado uma semana depois do acidente.

um escalador de Jacarta desapareceu após supostamente cair em um desfiladeiro na área do monte Rinjani. O corpo foi localizado por um drone com câmera térmica, a centenas de metros de profundidade, e resgatado uma semana depois do acidente. Em maio de 2025, um montanhista da Malásia, de 57 anos, morreu ao cair durante a descida do monte Rinjani pela rota de Torean. Ele despencou em um desfiladeiro com cerca de 80 a 100 metros de profundidade.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.