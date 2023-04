Turista é mordida por tubarão enquanto posava para fotógrafo

Uma turista espanhola foi mordida por um tubarão enquanto fazia um ensaio fotográfico com o fotógrafo Ibrahim Shafeeg, de 37 anos, nas Ilhas Maldivas. Carmen Cánovas Cervello, de 30 anos, que é enfermeira, ficou com um ferimento de 15 centímetros na altura das costelas e um outro no ombro após o ataque.

Ela nadava nas águas claras do atol de Vaavu, no Oceano Índico. Durante o ensaio fotográfico, um grupo com dez tubarões-lixa apareceu.

No início, os animais compuseram o ensaio na natureza, até que um deles, de 2,4 metros e cerca de 100 quilos, aproximou-se da mulher e a atacou duas vezes, provavelmente para mostrar a dominância no território.

O ataque foi registrado com uma câmera GoPro. Os dois saíram imediatamente da água para avaliar as feridas de Carmen. Alguns dentes que ficaram cravados na pele da modelo tiveram que ser removidos.

Apesar do susto, a turista e o fotógrafo voltaram para o mar cristalino. A espanhola continuou aproveitando as Maldivas e deixou as feridas sararem naturalmente.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)