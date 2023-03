Adolescente é mordido por tubarão após entrar em praia proibida, na Grande Recife

Um adolescente de 14 anos foi atacado por um tubarão neste domingo (5), por volta das 11h20, em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana do Recife (PE). O jovem foi mordido na coxa direita e teve os primeiros socorros prestados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade.

Após o primeiro atendimento no local, a vítima foi resgatada pelo helicóptero do Grupamento Tático Aéreo da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco e levado para o Hospital da Restauração (HR), onde passou por cirurgia durante a tarde.

A Prefeitura de Jaboatão informou que o ataque aconteceu no momento em que o adolescente entrou no mar e que os Bombeiros se dirigiram para orientá-lo a sair. De acordo com a assessoria do HR, a vítima foi encaminhada direto para o bloco cirúrgico, com especialistas de Traumatologia e Cirurgia Vascular e que está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de saúde grave, mas estável.

Em nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit) informou que a vítima estava em local proibido. A região foi vetada para banhos desde 1999 e para práticas esportivas, mergulho e natação, desde o mês de julho de 2021 após expedição de decreto municipal. Segundo o decreto quem infringir a ordem deverá ser orientado pelos Guardas Vidas e agentes de fiscalização a deixar o local.