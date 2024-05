VÍDEO: Turista aluga quarto com 'vista para o mar' e descobre enganação no local

Uma turista argentina alugou um "quarto com vista para o mar" na Itália e descobriu que, na verdade, a paisagem se tratava de um quadro na fachada do prédio, dando a falsa ilusão de que a visão era para o oceano azul.

"Me sinto enganada, pessoal”, legendou a mulher, identificada como Clarisa Murgia, em vídeo com mais de 3,1 milhões de visualizações no TikTok. Ela não revelou a cidade em que se decepcionou com o apartamento anunciado no Airbnb.

"Ninguém nunca me enganou assim antes", disse ela no vídeo.

Internautas pediram desculpas por rirem da situação. Um deles até brincou dizendo que o anúncio do apartamento tecnicamente "não estava mentindo", já que a suíte tinha uma "vista para o mar" – embora não da forma como Clarisa esperava."

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)