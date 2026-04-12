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Tumulto em ponto turístico deixa pelo menos 30 mortos no Haiti

O incidente aconteceu durante um evento turístico que atraiu muitos jovens

Estadão Conteúdo

Um tumulto no Citadelle Laferrière, em Milot, deixou pelo menos 30 mortos no Haiti no sábado, 11. O local é considerado patrimônio pela Unesco e foi construído por Henri Christophe após a independência do país da França.

Entre as vítimas, estão diversos jovens, de acordo com o ministro da Cultura, Emmanuel Menard. Segundo a autoridade, o número pode aumentar - feridos recebem atendimento e ainda há desaparecidos.

O incidente aconteceu durante um evento turístico que atraiu muitos jovens. O local foi fechado após o incidente e segue assim por tempo indeterminado. Uma investigação foi instaurada.

Segundo a BBC, o tumulto começou perto da entrada para a fortaleza. O conflito teria sido agravado por uma forte chuva.

No X (antigo Twitter), o escritório da Unesco no Haiti lamentou o incidente. "Mais sinceras condolências às famílias das vítimas da tragédia da debandada ocorrida na Citadelle Henri, sítio do patrimônio mundial. Expressamos nossa profunda solidariedade e estamos ao lado do povo haitiano", diz o comunicado.

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