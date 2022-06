'Túmulo' brinca com fim do Internet Explorer: 'Boa ferramenta para baixar outros navegadores'

Viralizou nas redes sociais uma lápide com o logotipo “e” do navegador Internet Explorer e o epitáfio em inglês: “Ele era uma boa ferramenta para baixar outros navegadores”. A ideia foi do engenheiro de software sul-coreano Jung Ki-Young, que desembolsou o equivalente a cerca de R$ 1,7 mil para fazer o “túmulo”.

Ele conta que tinha uma relação conflitante com o software mais antigo em atividade. “Foi um pé no saco, mas eu chamaria isso de uma relação de amor e ódio porque o próprio Explorer já dominou uma era”, disse ele.

Na última quarta-feira (15), a Microsoft encerrou o Internet Explorer após 27 anos, para se concentrar em seu navegador mais ágil, o Microsoft Edge.

Lançado em 1995, o Explorer foi o principal navegador do mundo por mais de uma década, mas começou a perder espaço para o Chrome do Google no final dos anos 2000 e se tornou alvo de memes, devido a sua lentidão em comparação com seus rivais.