Truque do TikTok para descongestionar o nariz é um perigo; entenda

Várias pessoas estão compartilhando vídeos realizando um truque do TikTok, onde colocam dentes de alho crus no nariz. A intenção da prática é, supostamente, descongestionar as vias respiratórias. No entanto, vários médicos e especialistas passaram a alertar sobre o perigo do procedimento. As informações são do Metrópoles.

Alguns dos vídeos possuem mais de 1 milhão de curtidas e visualizações. Neles, as pessoas deixam um dente de alho inteiro por cerca de 30 minutos no nariz e, depois, veem uma quantidade enorme de muco sair das narinas.

Mas, um médico da Universidade da Pensilvânia já afirmou que não existem pesquisas que mostrem qualquer efeito benéfico desse novo truque: “Seria errado dizer que fizemos uma extensa pesquisa sobre o alho no nariz. Em geral, esse ingrediente não interage muito bem com o tecido humano”, disse o médico.

Ele também falou que a prática pode causar algum dano às membranas mucosas do nariz: “Colocar alho repetidamente contra a parte interna da narina pode causar inflamação e sangramento”, explicou.

Ao citar a coriza em grande quantidade, ele disse que pode ser pelo acúmulo causado nas narinas irritadas enquanto elas ficam tampadas com os dentes de alho.