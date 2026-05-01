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Mundo

Trump volta a criticar UE e diz que encontro com Xi Jinping na China "será ótimo"

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a criticar a União Europeia (UE) por "não cumprir completamente" o acordo comercial, em comentários a repórteres na Casa Branca nesta tarde. O republicano afirmou que países como Japão, Coreia do Sul e México já deram início a fábricas de automóveis em território americano, mas europeus "não estavam nos ouvindo".

Trump justificou a aplicação de tarifas de 25% sobre carros e caminhões europeus como um incentivo para que o bloco mova a produção de automóveis para os EUA de modo mais rápido.

Sobre sua viagem para a China, o republicano adotou tom positivo ao afirmar que o encontro com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, será "ótimo".

Em relação ao Oriente Médio, Trump comentou sobre a liderança política na região, afirmando ter "grande respeito" pelo Paquistão e o governo no poder. Questionado sobre o Iraque, o presidente ressaltou que o novo primeiro-ministro, Ali al-Zaidi, é alguém apoiado "fortemente" pelos EUA. Zaidi foi nomeado ao cargo na última segunda-feira, 27.

Sobre a economia doméstica, o republicano elogiou o desempenho recente dos mercados acionários americanos, que atingiram novas máximas históricas apesar do cenário geopolítico global. "Também temos mais pessoas trabalhando do que jamais tivemos antes e, assim que a guerra acabar, os preços do petróleo e da gasolina vão cair significativamente", disse, voltando a justificar o conflito como "essencial" para impedir que o Irã possua armas nucleares.

Trump ainda afirmou que, excluindo combustíveis, preços em geral estão em queda nos Estados Unidos, o que, segundo ele, deve contribuir para a redução da inflação.

Em relação ao setor corporativo, o presidente comentou relatos de que a Spirit Airlines pode ter que encerrar suas operações, se não conseguir um acordo de financiamento com o governo. "Veremos se podemos ajudar, mas a situação da Spirit é diferente, por exemplo, da Intel. O nosso objetivo é manter sempre os interesses dos EUA em primeiro lugar", disse.

Sobre a guerra no Irã, Trump afirmou estar insatisfeito com os curdos por descumprirem seu papel e não entregarem a pequena quantidade de armas enviadas pelos EUA a grupos de resistência iranianos.

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