Primeiro voo direto entre EUA e Venezuela aterrissa em Caracas após suspensão de 7 anos

A American Airlines tornou-se, nesta quinta-feira, 30, a primeira companhia aérea norte-americana a retomar voos comerciais diretos para a Venezuela, após uma suspensão de sete anos por motivos de segurança e quase oito semanas depois do restabelecimento das relações diplomáticas entre Caracas e Washington.

A companhia havia anunciado a intenção de restabelecer o serviço para a Venezuela em janeiro, justamente no mesmo dia em que o presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou ao Departamento de Transporte que reabrisse o espaço aéreo comercial sobre o país sul-americano.

Estados Unidos e Venezuela concordaram em março em retomar as relações diplomáticas após a reaproximação que se seguiu à operação militar norte-americana em Caracas, em 3 de janeiro, na qual o então presidente Nicolás Maduro foi capturado e levado, junto com sua esposa, para Nova York para enfrentar acusações federais de tráfico de drogas.

Dois dias depois, Delcy Rodríguez, vice-presidente e aliada próxima de Maduro, tomou posse como presidente interina, e o contato com Washington foi restabelecido.

Apesar de o Departamento de Estado continuar alertando os norte-americanos para evitarem viagens à Venezuela, o governo autorizou a American Airlines a começar a programar voos para o país.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast