Trump soma 301 votos do Colégio Eleitoral enquanto Harris tem 226, afirmam veículos americanos

O ex-presidente republicano Donald Trump conquistou a Casa Branca ao obter mais do que os 270 votos do Colégio Eleitoral necessários para derrotar a vice-presidente democrata Kamala Harris, anunciaram as emissoras de televisão dos Estados Unidos na madrugada de quarta-feira.

O magnata venceu mais da metade dos 50 estados do país; seis dos sete considerados decisivos: Carolina do Norte, Geórgia, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan e Nevada, somando 301 votos do Colégio Eleitoral.

Já Kamala Harris obteve 226.

A seguir, uma lista dos estados conquistados por cada candidato e o número correspondente de votos do Colégio Eleitoral, com base nas projeções da CNN, Fox News, MSNBC/NBC News, ABC e CBS:

- TRUMP (301) -

Alabama (9)

Alasca (3)

Arkansas (6)

Carolina do Norte (16)

Carolina do Sul (9)

Dakota do Norte (3)

Dakota do Sul (3)

Flórida (30)

Geórgia (16)

Idaho (4)

Indiana (11)

Iowa (6)

Kansas (6)

Kentucky (8)

Luisiana (8)

Maine (1 de 4)

Michigan (15)

Mississipi (6)

Missouri (10)

Montana (4)

Nebraska (4 de 5)

Nevada (6)

Ohio (17)

Oklahoma (7)

Pensilvânia (19)

Tennessee (11)

Texas (40)

Utah (6)

Virgínia Ocidental (4)

Wisconsin (10)

Wyoming (3)

- HARRIS (226) -

Califórnia (54)

Colorado (10)

Connecticut (7)

Delaware (3)

Distrito de Columbia (3)

Havaí (4)

Illinois (19)

Maine (3 de 4)

Maryland (10)

Massachusetts (11)

Minnesota (10)

Nebraska (1 de 5)

Novo Hampshire (4)

Nova Jersey (14)

Novo México (5)

Nova York (28)

Oregon (8)

Rhode Island (4)

Vermont (3)

Virgínia (13)

Washington (12)