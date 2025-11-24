Trump sinaliza possível progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, sinalizou um possível progresso nas negociações entre Rússia e Ucrânia, em publicação na Truth Social nesta segunda-feira, 24. Em meio às conversas que podem encerrar o conflito no Leste Europeu, ele afirmou que "algo bom pode estar acontecendo".

"É realmente possível que grandes progressos estejam sendo feitos nas negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia? Não acredite até ver, mas algo bom pode estar acontecendo", escreveu na postagem, sem mencionar mais detalhes.