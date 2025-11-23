Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Zelensky: Responsabilidade pela guerra é exclusivamente da Rússia e de Putin

Estadão Conteúdo

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo, 23, em postagem na rede social X, que a responsabilidade pela continuidade da guerra recai exclusivamente sobre a Rússia e o presidente Vladimir Putin.

"O ponto crucial de toda a situação diplomática é que foi a Rússia, e somente a Rússia, que iniciou esta guerra, e é a Rússia, e somente a Rússia, que se recusa a pôr fim a ela durante toda a invasão em grande escala", escreveu Zelensky.

Segundo o líder ucraniano, desde o início da ofensiva, em 24 de fevereiro de 2022, Putin conduz o conflito com "total desprezo" pelas vidas perdidas, tanto de soldados russos quanto ucranianos. "Desde os primeiros minutos de 24 de fevereiro, Putin vem travando esta guerra com total desprezo por quantas pessoas do seu próprio povo ele perde e quantas das nossas ele mata", afirmou.

Ainda na publicação, e logo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusar a liderança ucraniana de não demonstrar gratidão pelos esforços do país americano para cessar a guerra, Zelensky disse que a Ucrânia é grata aos Estados Unidos, "a cada americano e, pessoalmente, ao Presidente Trump, pela assistência que - a começar pelos mísseis Javelin - tem salvado vidas ucranianas".

"Agradecemos a todos na Europa, no Grupo dos Sete (G7) e no Grupo dos 20 (G20) que nos ajudam a defender vidas. É importante manter esse apoio."

"É importante não esquecer o objetivo principal: deter a guerra da Rússia e impedir que ela recomece. E para alcançar isso, a paz precisa ser digna", ressaltou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Rússia

Ucrânia

guerra

Trump

plano

Zelensky
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Alguns elementos de plano de paz precisarão ser aprimorados, diz secretário-geral da Otan

24.11.25 11h03

MUNDO

Professora é condenada por trocar drogas por sexo com alunos

Ex- substituta reconheceu ter oferecido maconha, álcool e pagamento em troca de atos sexuais com estudantes menores

24.11.25 9h34

Trump sinaliza possível progresso nas negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

24.11.25 8h13

Diplomacia foi revigorada e esperamos que resultado traga passos certos, diz Zelensky

24.11.25 7h23

MAIS LIDAS EM MUNDO

ACIDENTE

Aeronave da Embraer que levava ministro do Congo cai e pega fogo após derrapar na pista

Além do ministro Louis Watum Kabamba, 20 pessoas também estavam a bordo da aeronave

17.11.25 15h58

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

'FUTURO ARTIFICIAL'

Daqui a 20 anos, pessoas poderão escolher se desejam trabalhar, segundo Elon Musk

Além do trabalho opcional, o bilionário apontou também que o dinheiro perderá a importância

21.11.25 16h45

GOLPISTA

Copiloto falsifica documentos e pilota avião por meses sem licença

Piloto teria usado documentos falsos para atuar como primeiro oficial; caso levou à abertura de investigação interna

16.11.25 18h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda