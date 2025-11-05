Capa Jornal Amazônia
Trump reage à vitória de Mamdani e diz que derrota é reflexo do shutdown

Trump incitou os republicanos pelo fim do filibuster (tática usada por senadores para atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei)

Estadão Conteúdo
fonte

Donald Trump (Foto: Instagram @realdonaldtrump)

O presidente Donald Trump reagiu à vitória do democrata Zohran Mamdani para a prefeitura de Nova York. Na Truth, o mandatário publicou que a ausência de seu nome nas cédulas e a paralisação do governo (que completou 35 dias na terça) influenciaram a derrota dos republicanos nas eleições desta terça-feira, 04. A citação é atribuída por Trump à "institutos de pesquisa", sem indicar a fonte.

A vitória de Mamdani se soma a outros dois triunfos importantes dos democratas

Com 87% das urnas apuradas, Mamdani tem 50,4% dos votos, contra 41,5% de Cuomo e 7,2% de Sliwa. A participação, com 2 milhões de eleitores, bateu recorde.

Trump continuou os comentários incitando os republicanos pelo fim do filibuster (tática usada por senadores para atrasar ou impedir a votação de um projeto de lei) e pela aprovação de leis e reformas eleitorais. O presidente também voltou a pedir pela a exigência de documento de identificação oficial para votar e pelo fim do voto via correspondência. "Salvem nossa Suprema Corte da 'manipulação', impeçam a inclusão de dois estados no sistema eleitoral", finalizou.

