Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Democrata Mikie Sherrill é eleita governadora de Nova Jersey, derrotando alinhado a Trump

Estadão Conteúdo

A deputada federal Mikie Sherrill foi eleita governadora de Nova Jersey nesta terça-feira, 4, apontou a projeção da Associated Press, consolidando o controle democrata num estado dominado pelo partido, mas que vinha demonstrando sinais de inclinação à direita nos últimos anos. Sherrill, ex-piloto de helicóptero da Marinha e deputada federal por quatro mandatos, derrotou Jack Ciattarelli, que recebeu o apoio do presidente Donald Trump.

O início da votação foi interrompido depois que autoridades de sete condados receberam ameaças de bomba por e-mail, posteriormente consideradas infundadas pelas autoridades policiais, afirmou a principal autoridade eleitoral do estado, a vice-governadora Tahesha Way. Um juiz concedeu uma prorrogação de uma hora em alguns locais de votação após um pedido dos democratas para três escolas que receberam ameaças de bomba por e-mail no início do dia.

Sherrill, de 53 anos, oferece algum alívio aos moderados dentro do Partido Democrata enquanto eles definem o caminho para as eleições de meio de mandato do ano que vem. Ex-promotora e veterana militar, Sherrill personifica um tipo de democrata centrista que busca atrair alguns conservadores, ao mesmo tempo que se alinha a algumas causas progressistas. Sua campanha se baseou em confrontar Trump e atribuir a culpa pelas preocupações dos eleitores com a economia às suas tarifas.

Ela será a segunda governadora de Nova Jersey, depois da republicana Christine Todd Whitman, que governou entre 1994 e 2001. Sua vitória também garante aos democratas três vitórias consecutivas em eleições para governador em Nova Jersey pela primeira vez em seis décadas.

A eleição para governador em Nova Jersey, realizada em anos ímpares - uma das duas únicas neste ano, juntamente com a Virgínia -, frequentemente girou em torno de questões locais, como impostos sobre a propriedade. Mas a campanha também serviu como um possível indicador do sentimento nacional, especialmente de como os eleitores estão reagindo ao segundo mandato do presidente e às mensagens dos democratas antes das eleições de meio de mandato de 2026.

Sherrill assume o cargo de governadora após quatro mandatos na Câmara dos Representantes dos EUA. Ela conquistou a cadeira em 2018, durante o primeiro mandato de Trump, revertendo um distrito tradicionalmente republicano em uma eleição na qual os democratas venceram todas as 12 cadeiras da Câmara do estado, com exceção de uma. Também estavam em disputa todas as 80 cadeiras da Assembleia, controladas pelos democratas com uma maioria de 52 cadeiras.

Nova Jersey não elege um republicano para o Senado dos EUA ou para a Casa Branca há décadas. O governo estadual, no entanto, costuma alternar entre os partidos. A última vez que o mesmo partido venceu uma terceira eleição consecutiva para governador em Nova Jersey foi em 1961, quando Richard Hughes venceu a disputa para suceder o governador Robert Meyner. Ambos eram democratas. (Com informações da Associated Press)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES/EUA/NOVA JERSEY/DEMOCRATA/MIKIE SHERRILL
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Atropelamento deixa feridos em ilha turística da França

05.11.25 12h08

Trump culpa shutdown por derrota republicana em eleições e pede reabertura imediata do governo

05.11.25 11h23

MUNDO

Quem é Zohran Mamdani? Conheça o político socialista e 1° prefeito muçulmano de Nova York

Membro do Partido Democrata teve eleição fruto de uma campanha que agitou o panorama político da cidade

05.11.25 11h22

FALSO TRATAMENTO

Ex-atleta finge ter câncer e arrecada mais de R$ 2 milhões em doações para tratamento

O ex-jogador de hurling DJ Carey foi condenado a 5 anos e 6 meses de prisão

05.11.25 11h09

MAIS LIDAS EM MUNDO

reviravolta

Jovem acorda de coma, acusa namorada de causar acidente e morre dias depois

Daniel Waterman, de 22 anos, afirmou que a companheira teria provocado o acidente que o faria morrer

31.10.25 17h11

BRASIL

VÍDEO: Atrizes pornôs são presas por ‘atentado ao pudor’ após nudez em sacadas

Os envolvidos na produção do conteúdo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes

04.11.25 11h22

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Nave alienígena?

Ufólogo flagra possível OVNI em área de testes militares dos EUA

YouTuber investigativo registra objeto não identificado em base militar dos EUA, reacendendo teorias de engenharia reversa alienígena e tecnologia ultrassecreta

29.10.25 15h37

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda