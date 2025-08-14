Capa Jornal Amazônia
Trump quer esgotar todas as opções para fim pacífico de guerra na Ucrânia, diz Casa Branca

Estadão Conteúdo

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira, 14, que, na reunião marcada para a sexta-feira, 15, no Alasca entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o republicano pretende "esgotar todas as opções para ter um fim pacífico" para a guerra na Ucrânia.

Em entrevista à Fox News, Leavitt acrescentou que Trump tem "muitas ferramentas à sua disposição" para, se necessário, forçar um cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia, mas não detalhou quais seriam essas opções.

"Após a reunião entre Trump e Putin, teremos uma coletiva de imprensa e, depois disso, caberá ao presidente Trump decidir o que quer fazer", disse a porta-voz.

Na quarta-feira, o republicano afirmou que, a depender do resultado do encontro, um segundo diálogo pode ser marcado para dar continuidade às discussões.

