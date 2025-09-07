Trump promete endurecer sanções à Rússia, mas evita responder sobre ação dentro da Venezuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou estar pronto para iniciar a segunda fase de sanções contra a Rússia. Questionado sobre o assunto, o republicano se limitou a confirmar a intenção, sem dar detalhes.

Quando perguntado se estaria considerando atacar cartéis de drogas dentro do território da Venezuela, Trump respondeu: "bem, vocês descobrirão". O presidente dos EUA falava com jornalistas em frente à Casa Branca antes de deixar a sede do governo americano para acompanhar a final do campeonato de tênis US Open, em Nova York.

Trump também voltou a mencionar Chicago como uma das cidades com maiores taxas de criminalidade do país. "Nós não vamos entrar em guerra com Chicago. Vamos limpar nossas cidades para que não matem cinco pessoas todo fim de semana. Isso não é guerra. É bom senso", afirmou o republicano.