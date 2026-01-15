Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Petro confirma encontro com Trump em Washington no dia 3 de fevereiro

O anúncio vem após um telefonema entre os dois mandatários que seguiu uma escalada de tensões que evoluiu após a incursão dos Estados Unidos na Venezuela no começo do ano

Estadão Conteúdo
fonte

Gustavo Petro, presidente da Colômbia (Instagram @gustavopetrourrego)

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, confirmou uma visita ao homólogo americano, Donald Trump, no dia 3 de fevereiro na Casa Branca. O anúncio vem após um telefonema entre os dois mandatários que seguiu uma escalada de tensões que evoluiu após a incursão dos Estados Unidos na Venezuela no começo do ano. "Minha intenção é que os colombianos e as colombianos de qualquer lugar do país não sofram, que fiquem tranquilo, hoje temos tranquilidade econômica", afirmou Petro, em coletiva de imprensa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/COLÔMBIA/PETRO/ENCONTRO

CONFIRMAÇÃO
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA apreendem outro petroleiro ligado à Venezuela no mar do Caribe

15.01.26 13h23

MUNDO

Trump diz que Zelensky é o principal obstáculo para acordo de paz na Ucrânia

Trump enfatizou a necessidade de "fazer com que Zelenski aceite-o"

15.01.26 13h08

MUNDO

Irã nega condenação à pena de morte de manifestante iraniano Erfan Soltani; Trump faz pressão

As forças militares do Irã mataram pelo menos 3.428 manifestantes durante a repressão aos protestos, informou nesta quarta-feira a ONG Iran Human Rights (IHR)

15.01.26 10h11

MUNDO

Homem forja o próprio funeral e chega de helicóptero na cerimônia para ‘dar uma lição’ à família

O influenciador David Baerten, de 45 anos, disse que, entre os familiares, ninguém o vê

15.01.26 8h57

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Presidente do grupo Corona é sequestrado e assassinado no México

José Adrián Corona Radillo viajava com a família de carro quando foi abordado por criminosos

08.01.26 7h23

sentença

Iraniano que será executado foi julgado sem defesa e teve minutos para se despedir da família

A sentença de Erfan é Moharebeh, chamada de "inimizade contra Deus", considerada de alta gravidade e passível de pena de morte

13.01.26 20h18

MUNDO

Quem era a mulher que foi morta em ação de agentes de imigração nos EUA

Renee morava em Minneapolis com o companheiro, a poucos quarteirões do local onde foi baleada

08.01.26 8h44

BRASIL

7 fatos em 7 dias: confira os acontecimentos mais marcantes do início de 2026

Na primeira semana de janeiro, notícias movimentaram o Brasil e o mundo com episódios importantes

07.01.26 11h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda