Interina da Venezuela pede reformas na indústria petrolífera para atrair investimentos

Estadão Conteúdo

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, aproveitou seu primeiro discurso ao Congresso nesta quinta-feira, 15, para defender reformas na indústria petrolífera que atrairiam investimentos estrangeiros, um objetivo defendido agressivamente pelo governo dos Estados Unidos, Donald Trump, desde que derrubou ditador Nicolás Maduro, líder de longa data do país há menos de duas semanas.

Rodríguez, que tem sofrido pressão dos Estados Unidos para se alinhar à sua visão para a Venezuela, disse que as vendas do petróleo venezuelano iriam reforçar os serviços de saúde atingidos pela crise, o desenvolvimento econômico e outros projetos de infraestrutura.

Embora tenha criticado duramente o governo Trump e dito que havia uma "mancha em nossas relações", a ex-vice-presidente também delineou uma visão distinta para o futuro entre os dois adversários históricos, afastando-se de seus antecessores, que há muito tempo protestam contra a intervenção americana na Venezuela.

"Não tenhamos medo da diplomacia" com os EUA, disse Rodríguez, que agora deve lidar com pressões conflitantes do governo Trump e de manter um governo que demonstre lealdade a Maduro.

O discurso, transmitido com atraso na Venezuela, ocorreu um dia depois de Rodríguez afirmar que seu governo continuaria libertando prisioneiros detidos sob Maduro no que ela descreveu como "um novo momento político" desde sua destituição.

Nesta quinta-feira, 15, Trump se reuniu na Casa Branca com a líder da oposição venezuelana María Corina Machado, cujo partido político é amplamente considerado como vencedor das eleições de 2024 no exterior. Mas ao apoiar Rodríguez, que atuou como vice-presidente de Maduro desde 2018, Trump deixou Machado de lado.

Em seu discurso, Rodríguez disse que o dinheiro arrecadado com as vendas de petróleo no exterior seria destinado a dois fundos: um dedicado aos serviços sociais para os trabalhadores e ao sistema público de saúde, e outro ao desenvolvimento econômico e a projetos de infraestrutura.

Hospitais e outras instalações de saúde em todo o país sofrem há muito tempo. Os pacientes são solicitados a fornecer praticamente todos os suprimentos necessários para seu tratamento, desde seringas até pinos cirúrgicos. A turbulência econômica, entre outros fatores, levou milhões de venezuelanos a migrar para fora da nação sul-americana nos últimos anos.

Corda bamba

Ao seguir em frente, a presidente interina deve andar na corda bamba, equilibrando as pressões tanto de Washington quanto dos altos funcionários venezuelanos que controlam as forças de segurança e se opõem fortemente aos EUA. Seus recentes discursos públicos refletem essas tensões - oscilando entre apelos conciliatórios à cooperação com os EUA e discursos desafiadores que ecoam a retórica anti-imperialista de seu antecessor derrubado.

As autoridades americanas há muito criticam um governo que descrevem como uma "ditadura", enquanto o governo da Venezuela construiu um poderoso ethos populista que se opõe veementemente à interferência dos EUA em seus assuntos.

No futuro próximo, o governo de Rodríguez foi dispensado de realizar eleições. Isso porque, quando o Supremo Tribunal da Venezuela concedeu poderes presidenciais a Rodríguez em caráter interino, citou uma disposição da Constituição que permite ao vice-presidente assumir o cargo por um período renovável de 90 dias.

Trump recrutou Rodríguez para ajudar a garantir o controle dos EUA sobre as vendas de petróleo da Venezuela, apesar de tê-la sancionado por violações dos direitos humanos durante seu primeiro mandato, entre 2017 e 2020. Para garantir que ela cumprisse suas ordens, Trump ameaçou Rodríguez no início deste mês com uma "situação provavelmente pior do que a de Maduro".

Maduro, que está detido em uma prisão no Brooklyn, se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas.

Antes do discurso de Rodríguez na quinta-feira, um grupo de apoiadores do governo foi autorizado a entrar no palácio presidencial, onde gritaram por Maduro, que o governo insiste em manter como presidente do país. "Maduro, resista, o povo está se levantando", gritavam.

*Fonte: Associated Press.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.

EUA/VENEZUELA/INTERVENÇÃO/DELCY RODRÍGUEZ/DISCURSO/REFORMA/PETROLÍFERAS
