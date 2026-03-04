Líbano: ataque lançado por Israel atinge hotel nos arredores de Beirute

Um ataque aéreo lançado por Israel atingiu um hotel em Hazmieh, nos arredores de Beirute, nesta quarta-feira, 4. A informação foi divulgada pela agência de notícias estatal do Líbano.

Testemunhas no local relataram que ambulâncias foram despachadas. Até o momento, não há informações sobre vítimas.

Já as forças de Israel informaram que o Irã lançou duas ondas de ataque contra o país na madrugada desta quarta-feira.

Ataques em Jerusalém

Explosões foram registradas em Jerusalém, conforme informações das forças israelenses. A fonte da notícia é a Associated Press.