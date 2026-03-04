Ministro da Defesa do Israel ameaça matar quem for escolhido como líder supremo do Irã

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou nesta quarta-feira (4) a morte do próximo líder supremo do Irã, independentemente de sua escolha.

Katz declarou que "qualquer líder nomeado pelo regime terrorista iraniano para dar continuidade e comandar o plano de destruir Israel, ameaçar os Estados Unidos e o mundo livre e os países da região e reprimir o povo iraniano será um alvo para eliminação". A declaração de Katz foi publicada no X.

A ameaça ocorre após um ataque lançado pelos Estados Unidos e por Israel no sábado (28), que resultou na morte do aiatolá Ali Khamenei, até então líder supremo do Irã.

Ações Recentes e Reação Iraniana

Na terça-feira (3), forças israelenses bombardearam um edifício que habitualmente serve como local de reuniões da Assembleia de Especialistas. Este órgão é responsável pela seleção do novo líder supremo.

O regime iraniano informou, no entanto, que o imóvel estava vazio no momento do ataque. A reunião dos 88 aiatolás que compõem a Assembleia de Especialistas seria realizada virtualmente, segundo as autoridades iranianas.