Trump perguntado se deu um ultimato ao Irã: 'Pode-se dizer que sim'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perguntado por repórteres se deu um ultimato ao Irã, respondeu que "pode-se dizer que sim". "Minha paciência já acabou com Irã. Eles não podem ter armas nucleares", enfatizou ele, afirmando que deseja ao líder supremo iraniano "boa sorte".

Trump comentou ainda que disse ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, para "continuar" e, quando questionado se havia falado a Netanyahu que os EUA ajudariam mais, esclareceu que não.

Sem dar mais detalhes, o republicano pontuou que a reunião do Conselho de Segurança da véspera foi "boa" e que pretende participar da Cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) do final do mês, na Holanda.

Ele ainda reiterou que estenderá o prazo para o TikTok e que impostos podem aumentar caso senadores não cheguem a um acordo sobre o projeto de lei republicano.