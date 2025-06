Ministério das Relações Exteriores do Irã afirma que intervenção dos EUA pode expandir a guerra

O ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou nesta quarta-feira que qualquer intervenção americana no conflito em curso atualmente com Israel seria uma abertura para uma guerra completa, com "consequências muito negativas para a comunidade internacional".

Em entrevista à Al Jazeera, o porta-voz da pasta, Esmaeil Baghaei, disse que as ações israelenses se tratam de uma guerra de agressão, e que "estamos nos defendendo". Segundo o representante, a atuação de Israel se trata da continuação de guerra em Gaza e de intervenções em toda a região, incluindo países como Síria e Líbano.