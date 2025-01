Trump ordena demissão de funcionários ligados a programas de diversidade e meio ambiente

O governo do republicano Donald Trump ordenou, nesta sexta-feira (24), às agências federais dos Estados Unidos que comecem a despedir os funcionários que trabalham em cargos relacionados com programas de diversidade, após os colocar em licença remunerada no início desta semana.

"Cada chefe de agência, departamento ou comissão tomará medidas para pôr fim, na medida máxima permitida por lei, a todas os escritórios e cargos" encarregados de promover a diversidade e a justiça ambiental "em um prazo de 60 dias", diz um memorando do Escritório de Gestão de Pessoal dos Estados Unidos, em referência aos postos de trabalho destinados a promover "diversidade, equidade, inclusão e acessibilidade".