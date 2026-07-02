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Trump minimiza ganhos pessoais com criptomoedas e diz que não sabia de transações bilionárias

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, minimizou nesta quinta-feira as perguntas sobre o dinheiro que ganhou enquanto esteve no cargo, dizendo que seus filhos administram seus negócios e que ele não sabia sobre os investimentos lucrativos em cripto que lhe renderam mais de um US$ 1 bilhão.

"Eu sempre ganhei dinheiro", disse Trump em entrevista à CNBC, apontando para sua carreira anterior. "Eu sou um homem de negócios. Sou um homem de negócios muito bom. Eu ganhei dinheiro. Eu ganhei uma quantidade tremenda de dinheiro."

O mais recente relatório de divulgação financeira de Trump mostrou que ele recebeu cerca de US$ 1,2 bilhão no ano passado a partir de diversas participações em criptoativos. Ele disse na entrevista que não sabia desses investimentos.

"Eu poderia saber", afirmou.

Trump já havia afirmado ontem que a alta do mercado acionário beneficia "toda a população", inclusive ele próprio. O presidente americano declarou em sua declaração financeira referente a 2025 que obteve rendimentos de mais de US$ 1 bilhão com vendas de tokens e outros negócios ligados a criptomoedas.

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