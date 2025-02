Trump menciona Bolsonaro durante fórum conservardor mundial

Durante a Conservative Political Action Conference (CPAC), uma conferência voltada para o movimento conservador mundial, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou cumprimentos ao ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. A fala do republicano foi acompanhada de cumprimentos ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que esteve presente no evento que ocorreu neste sábado (22).

“Meu amigo Eduardo Bolsonaro, obrigado! Diga ‘oi’ ao seu pai. Sua família é ótima”, disse o republicano a Eduardo Bolsonaro, que estava presente no evento.

Eduardo Bolsonaro compareceu na conferência para representar o pai, que segue impedido de sair do país, com o passaporte retido pela Polícia Federal (PF) desde o ano passado. Na fala de Trump, os elogios também foram direcionados a família de maneira geral.

O ex-presidente tentou ir até o encontro, com o pedido para viajar inclusive analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Moraes pediu provas de que o ex-mandatário recebeu convite formal para participar da Conferência. Uma articulação tentou um convite escrito à mão, mas, apesar dos esforços, a liberação do documento de Bolsonaro foi negado pelo magistrado.