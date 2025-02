Trump impõe tarifa de 25% sobre aço e alumínio importados, impactando siderurgia brasileira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (10) um decreto que estabelece uma tarifa de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio. A medida tem como objetivo fortalecer a indústria americana e incentivar a produção interna desses materiais.

Segundo Trump, garantir que a fabricação de aço e alumínio permaneça nos Estados Unidos é essencial para o futuro da manufatura no país. “Nossa nação precisa que o aço e o alumínio fiquem na América, não em territórios estrangeiros. Precisamos dessas medidas para reerguer a produção e a indústria americana, algo que não acontece há décadas”, declarou o presidente.

Ele enfatizou que essa é apenas a primeira de várias ações voltadas à proteção do setor industrial. “Nossas tarifas sobre aço e alumínio são claras: 25%, sem exceções. Isso se aplica a todos os países, independentemente da origem do produto. Precisamos proteger nossas indústrias estratégicas, e isso é só o começo”, afirmou.

VEJA MAIS

Trump destacou que a tarifa incide apenas sobre produtos importados, e que empresas interessadas em evitar a taxa podem estabelecer filiais e unidades de produção dentro do território americano. “Se a fabricação ocorrer nos Estados Unidos, não haverá tarifa. A taxa é zero para quem produzir aqui. Não precisamos depender de outros países, como, por exemplo, o Canadá”, reforçou.

O presidente concluiu seu discurso afirmando que a medida faz parte de um plano maior para recuperar empregos e impulsionar a indústria nacional. “Vamos trazer nossas indústrias de volta, vamos recuperar empregos e tornar a indústria americana grande novamente”, declarou.

O anúncio oficial foi antecipado no domingo (9), quando Trump mencionou a nova política em uma entrevista concedida a jornalistas enquanto se dirigia ao Super Bowl 2025.

A nova tarifa imposta pelo governo dos Estados Unidos pode afetar diretamente o setor siderúrgico do Brasil. A medida faz parte de uma das principais promessas de campanha de Donald Trump: aumentar a taxação sobre produtos estrangeiros para impulsionar a indústria nacional e reduzir a dependência de importações.

Atualmente, cerca de 25% do aço consumido nos EUA vem do exterior, segundo o Departamento de Comércio americano. A maior parte dessas importações tem origem em países vizinhos, como México e Canadá, além de aliados na Ásia. O alumínio segue uma tendência semelhante, com metade do consumo americano sendo suprido por importações, principalmente do Canadá.

Em 2024, o Brasil foi o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos em volume, ficando atrás apenas do Canadá, conforme dados do Departamento de Comércio americano.

Em 2023, os EUA adquiriram 18% das exportações brasileiras de ferro fundido, ferro ou aço, segundo informações do governo brasileiro.

A decisão de Trump pode ter impactos significativos no comércio internacional, especialmente para países que dependem da exportação de aço e alumínio para os EUA.