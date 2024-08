Trump faz publicação no X após quase um ano e será entrevistado por Musk hoje (12/8)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump publicou um vídeo no X (ex-Twitter), após quase um ano longe da rede social. No conteúdo, o candidato republicano para a corrida presidencial norte-americana resgata momentos de seu mandato e envia recado para os eleitores. "Eu lutarei por vocês com cada respiração do meu corpo e nunca os decepcionarei", diz.

A publicação acontece no mesmo dia em que está marcada uma entrevista ao vivo de Trump com o proprietário da plataforma, Elon Musk.

O bilionário, que também é CEO da Tesla, sugeriu que o público fizesse perguntas e disse que a conversa entre os dois será "sem roteiro e sem limites de assunto, então deve ser altamente divertida".

A transmissão deve começar às 21 horas (horário de Brasília).

Trump chegou a ficar banido do antigo Twitter por quase dois anos por conta da invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

Em novembro de 2022, Elon Musk, já proprietário da rede social, reativou o perfil do ex-presidente após realizar uma enquete na plataforma.