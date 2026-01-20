Trump fará reunião em Davos sobre a Groenlândia, mas diz que não há como retroceder

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou por telefone com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte. O diálogo abordou a Groenlândia e foi classificado como "muito bom" pelo próprio Trump em publicação na rede Truth Social.

Durante a ligação, o líder americano também confirmou sua participação em uma reunião com chefes de Estado europeus. O encontro ocorrerá em Davos, na Suíça, paralelamente ao Fórum Econômico Mundial.

Trump reafirmou a importância estratégica da Groenlândia, destacando-a como essencial para a segurança dos Estados Unidos e do mundo. "Não há como retroceder. Sobre isso, todos concordam", declarou o ex-presidente.

Força militar como garantia de paz

O ex-presidente americano reiterou a visão de que os Estados Unidos são o único país capaz de garantir a paz mundial. Essa capacidade, segundo ele, é alcançada "de forma bastante simples, através da FORÇA!", conforme escreveu.

Ainda de acordo com Trump, a nação norte-americana se mantém como a mais poderosa do planeta. Ele atribui essa condição aos significativos investimentos militares realizados tanto em seu primeiro mandato quanto na gestão atual.