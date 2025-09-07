Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump: estamos trabalhando em uma solução com o Hamas para a guerra em Gaza

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza deve ser alcançado "muito em breve". "Nós estamos trabalhando em uma solução com o Hamas para a guerra", disse o republicano ao retornar à Casa Branca após assistir a uma partida de tênis.

Mais cedo, Trump declarou que Israel havia aceitado termos propostos pelos EUA para encerrar o conflito e deu um ultimato ao Hamas para que seguisse na mesma direção. Horas depois, o grupo sinalizou disposição em iniciar, "de imediato", negociações para o cessar-fogo.

O presidente também voltou a destacar os "sucessos" da federalização da polícia municipal da capital americana. "Washington está muito mais segura agora, enquanto Chicago ainda é muito perigosa. Poderíamos resolver a criminalidade lá muito rapidamente", afirmou.

Ao comentar a renúncia anunciada pelo primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, Trump disse ter ficado "surpreso". "Ele é uma ótima pessoa. Eu o conheço", acrescentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/ISRAEL/HAMAS/GUERRA/GAZA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

Eleição legislativa de Buenos Aires tem participação de 63% dos eleitores

07.09.25 20h47

Hamas diz estar pronto 'de imediato' para negociar cessar-fogo em Gaza após proposta dos EUA

07.09.25 18h13

Suprema Corte de Israel diz que governo não oferece comida suficiente para prisioneiros

07.09.25 18h13

Musk diz que Japão precisa de sua própria versão do partido alemão AfD para 'salvar a Nação'

07.09.25 16h53

MAIS LIDAS EM MUNDO

polêmica

Trump morreu? Entenda boatos sobre a suposta morte do presidente dos EUA

Rumores ganharam força nesse sábado (30)

30.08.25 11h52

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

Maus Tratos

Policiais resgatam 5 filhos que eram mantidos sem comida e trancados em quarto por um casal

As crianças não tinham contato com outras pessoas da cidade

05.09.25 12h52

decisão

País aprova lei que proíbe homossexualidade e estabelece penas de prisão a infratores; veja qual

A emenda ao código da família foi aprovada pelo parlamento em votação unânime

03.09.25 14h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda