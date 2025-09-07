Primeiros resultados mostram vitória do peronismo na província de Buenos Aires
Os primeiros resultados oficiais da Justiça Eleitoral da província de Buenos Aires, na Argentina, apontavam vitória do peronismo de centro-esquerda sobre o partido do presidente Javier Milei. Por volta das 21h40 (de Brasília), com 86,71% das urnas apuradas, o Fuerza Pátria alcançava 46,96% dos votos, cerca de 13 pontos porcentuais a frente do La Libertad Avanza, de Milei, com 33,85%. O Somos Buenos Aires aparecia em terceiro lugar, com 5,41%, e a Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, com 4,37%, em quarto lugar.
As eleições de Buenos Aires são consideradas um "termômetro" para o pleito de meio de mandato em outubro e um referendo sobre o desempenho de Milei. A ex-presidente Cristina Kirchner, em publicação no X, mandou um recado para o atual mandatário argentino: "Sai da bolha, irmão, porque a coisa está ficando pesada. Ah, Milei, pare de nos culpar pelo desastre que vocês fizeram com a economia. Você e o Toto Caputo ministro das Finanças". Milei ainda não comentou o resultado.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA