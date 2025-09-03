Capa Jornal Amazônia
Trump diz que Xi Jinping deveria ter mecionado os EUA em discurso

A China realizou um desfile para celebrar o 80º aniversário do fim da guerra

Estadão Conteúdo

O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira, 3, que o líder da China, Xi Jinping, deveria ter mencionado os Estados Unidos em seu discurso na comemorações sobre o 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial. Trump afirmou que sentiu que os Estados Unidos foram menosprezados pela China por não receberem maior reconhecimento por seu papel na vitória na Segunda Guerra.

A China realizou um desfile para celebrar o 80º aniversário do fim da guerra, no qual reuniu um grupo de autocratas para fazer uma demonstração de força, com exibição de mísseis hipersônicos avançados no centro de Pequim, em evento também pensado para exibir o peso diplomático da China.

Trump chamou a cerimônia na cúpula organizada pela China de "muito, muito impressionante" e "linda", e que Xi, o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e o presidente russo, Vladimir Putin, "esperavam que eu estivesse assistindo".

O republicano afirmou ainda que não tem mensagem para Putin, mas disse que conversará com o presidente russo nos próximos dias.

