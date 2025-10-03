Trump diz que todos serão tratados "de maneira justa" em acordo de Gaza e agradece países

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que todos serão tratados "de maneira justa" no acordo de paz para Gaza e agradeceu aos países que contribuíram para que a proposta fosse possível, como Catar, Turquia, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, em mensagem de vídeo publicada nesta sexta-feira.

"Este é um grande dia. Vamos ver como tudo vai acabar, ainda precisamos da palavra final e concreta, isso é muito importante", disse. "Todos os países estavam unidos em querer que esta guerra acabasse e buscar a paz no Oriente Médio, e estamos muito perto de conseguir isso. Obrigado a todos", acrescentou.

Trump disse estar ansioso para que os reféns voltem para suas casas e ressaltou que "este é um dia muito especial, talvez sem precedentes em muitos aspectos".