Trump diz que se reuniu com suíços para falar sobre comércio e Greer discutirá próximos passos

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que se reuniu com representantes de alto nível da Suíça para discutir assuntos como o "comércio e desequilíbrio comercial".

"A reunião foi encerrada com o entendimento de que nosso Representante de Comércio, Jamieson Greer, discutirá os assuntos mais a fundo com os líderes da Suíça. Gostaria de parabenizar todas as pessoas presentes pelo excelente trabalho realizado", escreveu Trump na Truth Social.

Palavras-chave

EUA/TRUMP/SUÍÇA/COMÉRCIO
