Trump diz que reféns do Hamas serão libertados até dia 14 e anuncia viagem a Gaza no domingo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, 9, que reféns mantidos pelo Hamas devem ser libertados na segunda, 13, ou terça-feira, 14, e acrescentou que pretende viajar a Gaza e Israel no domingo, 12. Durante coletiva de imprensa antes de reunião bilateral com o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, Trump disse que, após o conflito no Oriente Médio, "queremos chegar a um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia" e previu que ambos os países "voltarão à mesa de negociações muito em breve".

Trump disse ainda que os EUA "podem impor mais sanções contra a Rússia para pressionar pelo fim da guerra na Ucrânia" e ressaltou que não planeja retirar tropas americanas da Europa, embora "possa movê-las de lugar" dentro do continente.

Questionado sobre a possibilidade de receber o Prêmio Nobel da Paz, cujo anúncio ocorre nesta sexta-feira, o republicano declarou: "Resolvi oito guerras em nove meses. Ninguém nunca fez isso em três anos, quem dirá em nove meses."

Ao comentar a segurança europeia, Trump afirmou que os Estados Unidos defenderiam a Finlândia em caso de um eventual ataque russo, mas acrescentou que "isso não acontecerá". Ele também confirmou que os dois países estão "comprando quebra-gelos e construindo-os com a Finlândia", projeto que, segundo Stubb, prevê a construção de quatro embarcações na Finlândia e sete nos EUA.

O republicano ainda sugeriu que "talvez devêssemos tirar a Espanha da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)", criticando o governo espanhol por não concordar em elevar os gastos com defesa para 5% do PIB. Segundo Trump, "os aliados precisam cumprir suas obrigações se quiserem permanecer protegidos".