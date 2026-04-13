Trump diz que papa Leão XIV 'é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa'
Publicação de Trump vem após o Papa ter exigido que líderes políticos parassem guerra e negociassem a paz
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o Papa Leão XIV nas redes sociais neste domingo, 12. Ele afirmou que o pontífice deveria "parar de ceder à esquerda radical", motivado pela guerra no Irã.
Em suas publicações, Trump chamou o Papa Leão XIV de "FRACO no combate ao crime e péssimo em política externa". O presidente norte-americano acrescentou que não quer um papa que ache aceitável que o Irã tenha armas nucleares.
Pouco tempo depois, falando com repórteres após o pouso do Air Force One, Trump disse: "Não gostamos de um papa que diz que é aceitável ter uma arma nuclear." Ele descreveu o pontífice como "uma pessoa muito liberal".
Motivação dos ataques de Trump
A manifestação de Trump ocorreu após o papa ter denunciado, no fim de semana, a "ilusão de onipotência" que alimenta a guerra entre os EUA e Israel contra o Irã. O pontífice exigiu que os líderes políticos parassem e negociassem a paz.
Papa Leão XIV não citou Trump nominalmente
Leão XIV presidiu uma missa na Basílica de São Pedro no mesmo domingo. O papa, nascido nos EUA, não mencionou os Estados Unidos ou Trump nominalmente em sua oração. Contudo, o tom e a mensagem de Leão XIV pareceram direcionados a Trump e a autoridades americanas, que se vangloriaram da superioridade militar dos EUA e justificaram a guerra em termos religiosos. Fonte: Associated Press.
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