Trump diz que papa Leão XIV 'é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou o Papa Leão XIV nas redes sociais neste domingo, 12. Ele afirmou que o pontífice deveria "parar de ceder à esquerda radical", motivado pela guerra no Irã.

Em suas publicações, Trump chamou o Papa Leão XIV de "FRACO no combate ao crime e péssimo em política externa". O presidente norte-americano acrescentou que não quer um papa que ache aceitável que o Irã tenha armas nucleares.

Pouco tempo depois, falando com repórteres após o pouso do Air Force One, Trump disse: "Não gostamos de um papa que diz que é aceitável ter uma arma nuclear." Ele descreveu o pontífice como "uma pessoa muito liberal".

Motivação dos ataques de Trump

A manifestação de Trump ocorreu após o papa ter denunciado, no fim de semana, a "ilusão de onipotência" que alimenta a guerra entre os EUA e Israel contra o Irã. O pontífice exigiu que os líderes políticos parassem e negociassem a paz.

Papa Leão XIV não citou Trump nominalmente

Leão XIV presidiu uma missa na Basílica de São Pedro no mesmo domingo. O papa, nascido nos EUA, não mencionou os Estados Unidos ou Trump nominalmente em sua oração. Contudo, o tom e a mensagem de Leão XIV pareceram direcionados a Trump e a autoridades americanas, que se vangloriaram da superioridade militar dos EUA e justificaram a guerra em termos religiosos. Fonte: Associated Press.