Trump diz que não precisa do Brasil e nem da América Latina

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os EUA não precisam do Brasil e da América Latina, apesar da boa relação. A declaração foi feita enquanto Trump assinava decretos na Casa Branca, na segunda-feira (20), após a posse presidencial.

"A relação é excelente. Eles precisam de nós, muito mais do que nós precisamos deles. Não precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos precisam de nós", respondeu Trump ao ser perguntado se iria falar com o presidente Lula e como seria a relação com o Brasil e com a América Latina.

No início do dia, o presidente Lula saudou o norte-americano e disse que torce por uma "gestão profícua" com Trump. "Tem gente que fala que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os EUA e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser histórico ao que é do Brasil", disse Lula.