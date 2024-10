Trump diz que Israel deveria 'atingir' instalações nucleares iranianas

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (04/10) que Israel deveria "atingir" as instalações nucleares iranianas e criticou o presidente democrata Joe Biden por se posicionar contra isso.

Um dia depois de o Irã lançar quase 200 mísseis contra Israel, um jornalista perguntou a Biden se ele apoiaria um ataque israelense a instalações nucleares iranianas. "A resposta é não", disse Biden, ao detalhar que os países do G7 estavam de acordo que Israel "tem direito a responder, mas deve fazer isso de maneira proporcional".

Em um ato de campanha com simpatizantes na Carolina do Norte nesta sexta-feira, Trump fez menção ao questionamento sobre o Irã feito ao atual presidente. "Eles lhe perguntaram: 'O que você acha do Irã? Você atacaria o Irã?' E ele disse: 'Contanto que eles não ataquem o nuclear.' Mas é isso que você deve atacar, certo? E eu disse que ele havia se equivocado... Não é isso que deveria ser atacado? É o maior risco que temos, armas nucleares", afirmou o magnata de 78 anos.

"Quando lhe fizeram essa pergunta, a resposta deveria ter sido atingir o nuclear primeiro, e se preocupar com o resto depois", acrescentou. "Veremos quais são seus planos."

Até agora, Trump vinha mantendo silêncio sobre a escalada bélica recente no Oriente Médio e limitou-se a responsabilizar Biden e a vice-presidente Kamala Harris, sua adversária no pleito de 5 de novembro, pela explosão das tensões.