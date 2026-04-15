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Mundo

Trump diz que guerra contra o Irã 'está muito perto do fim'

Presidente estadunidense afirmou que Irã quer muito fazer um acordo

Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que a guerra contra o Irã está "muito perto do fim" e que o regime iraniano "quer muito fazer um acordo". As afirmações foram dadas em entrevista à Fox Business Network, que divulgou trechos antes da exibição completa na manhã desta quarta-feira, 15.

Ao ser questionado sobre o encerramento do conflito, Trump reiterou a expectativa, afirmando: "Acho que está perto do fim, sim. Quero dizer, vejo isso como muito perto do fim".

O presidente acrescentou que, caso as tropas fossem retiradas agora, "levaria 20 anos para eles reconstruírem aquele país". Ele concluiu: "E não terminamos. Vamos ver o que acontece. Acho que eles querem muito fazer um acordo".

Cenário Político e Negociações

As declarações de Donald Trump à emissora indicam uma postura do governo dos EUA em relação ao futuro das relações com o Irã. O tom otimista em relação ao fim do conflito e à possibilidade de um pacto sinaliza um momento crucial na diplomacia entre as nações.

Fonte: Associated Press.

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EUA/ISRAEL/IRÃ/GUERRA

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