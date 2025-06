Trump diz que falará com Putin em breve e que guerra na Ucrânia é 'mais difícil de negociar'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (25) que pretende conversar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, em breve, em meio aos esforços para encerrar a guerra na Ucrânia.

Durante coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o republicano indicou disposição para o diálogo, mas reconheceu que a resolução do conflito é complexa.

“A guerra Rússia-Ucrânia é mais difícil do que outras guerras para negociações”, afirmou Trump. Ele também expressou preocupação com as intenções do Kremlin: “Talvez Putin tenha ambições territoriais além da Ucrânia.”

Questionado sobre uma eventual proposta de trégua, Trump disse que ainda não discutiu o tema com o presidente ucraniano. “Não discuti cessar-fogo com Volodymir Zelenski”, declarou. Ainda assim, voltou a sugerir que há margem para uma saída negociada: “Putin gostaria de fazer um acordo”, afirmou, sem detalhar as possíveis condições.

Mais cedo, no entanto, Zelenski publicou no X que teve uma “longa e substancial” reunião com Trump durante a cúpula da Otan, na qual discutiram “como alcançar um cessar-fogo e uma paz verdadeira”.