EUA não assumirão controle de petróleo do Irã e não há necessidade de acordo nuclear, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (25) que os EUA manterão a estratégia de sanções e pressão máxima sobre o Irã, mesmo após o fim das hostilidades entre Teerã e Israel. Apesar disso, Trump confirmou que pretende abrir um canal de diálogo com o regime iraniano, e disse que vai "conversar com o Irã na próxima semana".

Segundo ele, durante coletiva de imprensa na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um novo acordo nuclear não está descartado, mas também não é prioridade. "Não vejo necessidade, mas podemos assinar acordo com o Irã", afirmou. Trump adotou um tom crítico em relação a aliados. Questionado sobre a atuação de Tel Aviv, disse que não confia "na inteligência israelense".

Sobre os interesses energéticos em jogo, o presidente rejeitou qualquer intenção dos EUA de se apropriar dos recursos iranianos. "Não vamos assumir o controle do petróleo", afirmou, lembrando que "o Irã tem bastante petróleo". Trump também mencionou a China. "Eles querem comprar petróleo. Podem comprar do Irã, dos EUA ou de outros", acrescentou.