Trump diz que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista. "Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas dos EUA que estou designando a ANTIFA, UM DESASTRE DOENÇOSO, PERIGOSO E RADICAL DA ESQUERDA, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DE GRANDE IMPORTÂNCIA", escreveu ele na rede social Truth. O republicano também recomendou que aqueles que financiam o Antifa sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais.

O movimento Antifa é uma conglomeração de grupos considerados de esquerda. Trump recentemente intensificou as ameaças de reprimir o que descreve como "esquerda radical" após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, gerando receios de que seu governo tente usar a indignação com o crime para sufocar a oposição política.