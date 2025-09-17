Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Trump diz que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista

Estadão Conteúdo

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou há pouco que designará o movimento Antifa como uma organização terrorista. "Tenho o prazer de informar aos nossos muitos patriotas dos EUA que estou designando a ANTIFA, UM DESASTRE DOENÇOSO, PERIGOSO E RADICAL DA ESQUERDA, COMO UMA ORGANIZAÇÃO TERRORISTA DE GRANDE IMPORTÂNCIA", escreveu ele na rede social Truth. O republicano também recomendou que aqueles que financiam o Antifa sejam investigados minuciosamente, de acordo com os mais altos padrões e práticas legais.

O movimento Antifa é uma conglomeração de grupos considerados de esquerda. Trump recentemente intensificou as ameaças de reprimir o que descreve como "esquerda radical" após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, gerando receios de que seu governo tente usar a indignação com o crime para sufocar a oposição política.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/ANTIFA/ORGANIZAÇÃO TERRIRISTA
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

investigação

Caso Madeleine McCann: principal suspeito é solto na Alemanha após cumprir pena por outro crime

Em junho de 2020, promotores alemães disseram acreditar que Madeleine estava morta e que Brückner estava sendo investigado por suspeita de assassinato relacionado ao desaparecimento da menina

17.09.25 16h28

atentado

Acusado de matar Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas

17.09.25 16h08

eita

Trump repete com rei Charles III gafe que cometeu com Elizabeth II

O republicano e a primeira-dama Melania Trump foram recebidos pela família real britânica nesta quarta-feira, 17, no Castelo de Windsor, nos arredores de Londres

17.09.25 15h03

UE lança estratégia para ampliar parceria com Índia em comércio, clima, tecnologia e defesa

17.09.25 13h58

MAIS LIDAS EM MUNDO

INVESTIGAÇÃO

Jovem que assassinou o ativista Charlie Kirk foi entregue pelo próprio pai aos policiais

O governador de Utah, Spencer Cox, agradeceu a coragem da família em entregar o filho

12.09.25 12h57

'ATIRE EM MIM!'

VÍDEO: homem detido por morte de Charlie Kirk é liberado após interrogatório; FBI busca atirador

Vídeo do momento da prisão circulou nas redes, mas suspeito foi solto. Influenciador aliado de Trump foi morto a tiros durante evento em universidade nos EUA

10.09.25 20h28

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

CASO CHARLIE KIRK

VÍDEO: homem é flagrado celebrando disparo que atingiu ativista Charlie Kirk em evento nos EUA

Influenciador de extrema-direita e aliado de Trump foi morto a tiros durante evento na Universidade Utah Valley, no estado de Utah

11.09.25 23h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda